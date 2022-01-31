Мокрый снег и гололедица на дорогах ожидаются в Могилевской области 31 января

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 января из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах, сообщает Могилевоблгидромет.

В понедельник в Могилевской области будет преобладать облачная погода. Временами снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0, -4°Ϲ, днем от минус 2 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление будет расти.