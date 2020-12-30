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Мокрый снег и дождь. Погода на 31 декабря

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Мокрый снег и дождь. Погода на 31 декабря

В четверг будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем будет 1-7 градусов тепла.

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