Мокрый снег и дождь. Погода на 16 марта
112 0
Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью и утром по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные, в основном мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 1-7 градусов тепла, местами по югу - плюс 8-10.
также
-
Субъекты хозяйствования города приглашаются к участию в ярмарке инновационных разработок «Машиностроение и металлообработка»
-
Ярмарка вакансий для граждан, освобожденных из МЛС, инвалидов и молодежи пройдет в Бобруйске
-
Мокрый снег и дождь. Погода на 16 марта
-
“Белпочта” и “Белтелеком” сегодня проведут консультации ко Дню потребителя
-
Получить бесплатную правовую консультацию в День Конституции можно онлайн