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Мокрый снег и дождь. Погода на 16 декабря

belta.by 25 0

Мокрый снег и дождь. Погода на 16 декабря

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 16 декабря, сообщили в Белгидромете.

Будет облачно. Ночью без существенных осадков. Днем на большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов.

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