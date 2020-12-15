Мокрый снег и дождь. Погода на 16 декабря
belta.by 25 0
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 16 декабря, сообщили в Белгидромете.
Будет облачно. Ночью без существенных осадков. Днем на большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов.
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