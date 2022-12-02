Мокрый снег и до -6°С градусов ожидается в Беларуси 3 декабря

Мокрый снег и до минус 6 градусов ожидается в Беларуси 3 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Погода ожидается без существенных осадков, лишь по западу местами ожидается небольшой снег, мокрый снег и слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 4-10 градусов, при прояснениях – 11-15 градусов ниже нуля. Днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза.

По материалам belta.by.