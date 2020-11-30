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Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября

belta.by 63 0

Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября

Мокрый снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.

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