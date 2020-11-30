Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября
belta.by 63 0
Мокрый снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.
также
-
Театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича информирует об изменениях в репертуаре
-
Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября
-
Прогноз погоды на 27 ноября: дожди, мокрый снег и от -2 до +6
-
Зимняя резина должна быть установлена на автомобиле не позднее 1 декабря
-
Сбор предложений по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны