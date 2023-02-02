Мокрый снег и до +4°С ожидается сегодня в Беларуси

Мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидается 2 февраля в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха днем составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

По материалам belta.by.