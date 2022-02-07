Мокрый снег и до +4 ожидается в Могилевской области 7 февраля

Мокрый снег и до плюс четырех ожидается в Могилевской области, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.

В понедельник по Могилевской области будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки: мокрый снег, дождь. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 2 градусов, днем от 0 до плюс 4 градусов.