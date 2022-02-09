Мокрый снег и до +2 ожидается в Бобруйске 9 февраля

Мокрый снег ночью и до плюс двух ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.

В среду в Бобруйске будет преобладать облачная погода. Мокрый снег с дождем ожидается ночью. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 3-6 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью от минус 1 до 0 градусов, днем от минус 1 до плюс 2 градусов.