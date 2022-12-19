Мокрый снег, гололед и до +6°С. Погода в Беларуси с 20 по 25 декабря

Теплая погода с осадками, в основном в виде дождя и мокрого снега, ожидается в Беларуси на предстоящей неделе. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

20 декабря ожидается изменение погодных условий. На смену морозному антициклону на территорию Беларуси с Западной Европы сместятся атмосферные фронты, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Температурный фон существенно повысится, и если в ночь на вторник ночные минимумы будут находиться в пределах от минус 6 по западу до минус 16 градусов по востоку, то уже днем температура воздуха по стране составит минус 4 - плюс 2 градуса. Из-за повышения температурного фона осадки будут переходить из снега и мокрого снега в дождь, что приведет к образованию гололеда и гололедицы. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации синоптиков, теплая с осадками погода сохранится в Беларуси до конца недели. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах минус 4 - плюс 4 градусов, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

Во вторник, 20 декабря, ночью преимущественно по западной половине страны, утром и днем на большей части территории ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны образуется гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 6 градусов по западу до минус 16 градусов по востоку. Днем температура воздуха составит минус 4 - плюс 2 градуса.

В среду, 21 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами будет туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит минус 4 - плюс 2 градуса, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов.

В четверг, 22 декабря, временами пройдет дождь, мокрый снег. Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается минус 4 - плюс 2 градуса, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

В пятницу, 23 декабря, во многих районах Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами будет гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 2 градуса, днем - минус 1 - плюс 4 градуса.

В выходные местами по югу и юго-западу страны не исключено повышение температуры до плюс 6 градусов. Такой температурный фон на 1-3 градуса выше климатической нормы. Ожидаются туманы и гололедные явления.

В субботу, 24 декабря, на большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь. Местами будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 до плюс 6 градусов.

В воскресенье, 25 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами будет гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 4 градусов, по северу страны при прояснениях ожидается до минус 6 градусов. Днем будет минус 2 - плюс 4 градуса, по юго-западу - до плюс 6 градусов.