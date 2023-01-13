Мокрый снег, дождь и туман прогнозируются в Беларуси 14 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 5 градусов по востоку до плюс 5 градусов по западу. Днем температура воздуха составит плюс 1-7 градусов, а по востоку 0-2 градуса мороза.

По материалам belta.by.