Мокрый снег, до -5°С днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября
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Мокрый снег, до минус 5 градусов днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдет небольшой мокрый снег. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 по юго-западу до минус 8 градусов по северо-востоку. Днем температура воздуха составит 0 - минус 5 градусов.
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