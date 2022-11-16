Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Мокрый снег, до -5°С днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября

6 0

Мокрый снег, до -5°С днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября

Мокрый снег, до минус 5 градусов днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдет небольшой мокрый снег. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 по юго-западу до минус 8 градусов по северо-востоку. Днем температура воздуха составит 0 - минус 5 градусов.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿