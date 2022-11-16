Мокрый снег, до -5°С днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября

Мокрый снег, до минус 5 градусов днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдет небольшой мокрый снег. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 по юго-западу до минус 8 градусов по северо-востоку. Днем температура воздуха составит 0 - минус 5 градусов.