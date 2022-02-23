Могилёвский областной драматический театр покажет бобруйчанам комедию «Тартюф»

«Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилёвский областной драматический театр» покажет для Вас на нашей сцене комедию «Тартюф» 25 марта в 18:00.

Название пьесы Мольера в переводе с французского звучит как “Тартюф, или Обманщик”. Имя Тартюфа стало нарицательным. А действительно ли комедия о нем — об Обманщике? Как далеко может зайти человек, ослепленный верой? Виноват ли человек в том, что он был обманут? Разберемся вместе.