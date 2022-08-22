Могилёвские спасатели собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей
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Работники Могилевского ГОЧС совместно с представителями Центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей.
Как сообщили в МЧС, в посылку спасатели вложили самое необходимое: средства индивидуальной защиты, памятки о правилах пожарной безопасности, соблюдая которые, можно предотвратить чрезвычайные ситуации, печатную версию мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», брошюры, буклеты, а также сладкие лакомства и автономный пожарный извещатель.
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