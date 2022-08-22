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Профилактика

Могилёвские спасатели собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей

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Могилёвские спасатели собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей

Работники Могилевского ГОЧС совместно с представителями Центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей.

Как сообщили в МЧС, в посылку спасатели вложили самое необходимое: средства индивидуальной защиты, памятки о правилах пожарной безопасности, соблюдая которые, можно предотвратить чрезвычайные ситуации, печатную версию мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», брошюры, буклеты, а также сладкие лакомства и автономный пожарный извещатель.

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