Могилёвские спасатели собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей

Работники Могилевского ГОЧС совместно с представителями Центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» собрали «посылки безопасности» для одиноких пожилых людей.

Как сообщили в МЧС, в посылку спасатели вложили самое необходимое: средства индивидуальной защиты, памятки о правилах пожарной безопасности, соблюдая которые, можно предотвратить чрезвычайные ситуации, печатную версию мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», брошюры, буклеты, а также сладкие лакомства и автономный пожарный извещатель.