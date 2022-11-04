Могилевскими таможенниками выявлен факт транспортировки овощной продукции с нарушением законодательства

В ходе проведения специального мероприятия сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками отделения ГАИ Кричевского РОВД на территории Кричевского района было приостановлено движение транспортного средства марки «Мерседес» с полуприцепом рефрижератором марки «Шмитц» под управлением гражданина Российской Федерации.

В ходе осмотра указанного транспортного средства в полуприцепе, за утеплителем «пеноплекс», был обнаружен товар «перец свежий» массой свыше 16 тонн и стоимостью более 150 тысяч белорусских рублей. Данный товар, принадлежащий россиянину, транспортировался без наличия соответствующих транспортных и грузосопроводительных документов.

По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь «нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска в реализации товаров». Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

По материалам Могилевской таможни