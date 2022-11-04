Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Могилевскими таможенниками выявлен факт транспортировки овощной продукции с нарушением законодательства

25 0

Могилевскими таможенниками выявлен факт транспортировки овощной продукции с нарушением законодательства

В ходе проведения специального мероприятия сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками отделения ГАИ Кричевского РОВД на территории Кричевского района было приостановлено движение транспортного средства марки «Мерседес» с полуприцепом рефрижератором марки «Шмитц» под управлением гражданина Российской Федерации.

В ходе осмотра указанного транспортного средства в полуприцепе, за утеплителем «пеноплекс», был обнаружен товар «перец свежий» массой свыше  16 тонн и стоимостью более 150 тысяч белорусских рублей. Данный товар, принадлежащий россиянину,  транспортировался без наличия соответствующих транспортных и грузосопроводительных документов.

По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь «нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска в реализации товаров». Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

По материалам  Могилевской таможни

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »