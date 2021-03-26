Могилевскими таможенниками выявлен факт перемещения опасного психотропного вещества

Сотрудниками Могилевской таможни в результате проведения таможенного досмотра выявлен факт перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасного психотропного вещества.

Так, в одной из коробок с автозапчастями находился запечатанный бумажный пакет, на котором была наклеена этикетка с надписью «UNITED STATES POSTAL SERVICE». В коробке находились шесть пластиковых и одна стеклянная емкости. Стеклянная емкость, напоминающая картридж для электронных сигарет, была заполнена вязким веществом. Состав этого вещества вызвал подозрения у таможенников.

Эксперт Таможенной лаборатории подтвердил, что в составе вещества содержится тетрагидроканнабинол – это особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях. Масса жидкости, в которой находилось вещество составила 0,95г.

По факту хранения и перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасного наркотического вещества материалы переданы в УВД Могоблисполкома Республики Беларусь для дальнейшего рассмотрения.

За подобные деяния Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По материалам Могилевской таможни.