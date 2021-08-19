Могилевский регион первым среди областей страны разработал и приступил к реализации собственной Стратегии устойчивого развития – Руслан Страхар

Региональная конференция, посвященная реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года, проходит в Могилевском районе. В ее работе принимают участие представители всех районов Могилевщины, в том числе предприятий, организаций, общественных объединений, которые занимаются реализацией проектов по достижению целей устойчивого развития.

На открытии конференции с приветственными словами в режиме онлайн к ее участникам обратились Национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам. Они говорили о важности вместе двигаться к достижению Целей устойчивого развития, а также о достигнутых результатах Беларуси. В частности, было отмечено, что по итогу 2020 года страна упрочила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития: поднялась с 23-го на 18-е место среди 166 стран мира. Особо отмечались результаты Могилевской области, которая проводит последовательную работу в направлении достижения Целей устойчивого развития.

– Нет такой сферы в регионе, которая не охвачена реализацией Государственных программ или иных планов развития. Объединить в единый документ все комплексное виденье развития области, вовлечь в его реализацию не только специалистов, а и население, общественные организации – такую задачу мы перед собой поставили, когда подошли к разработке областной Стратегии. Начало этой работе было положено в 2017 году. Занималась разработкой документа областная рабочая группа по устойчивому развитию с широким участием общественности, бизнеса и органов власти. В итоге Могилевский регион первым среди областей страны разработал и приступил к реализации собственной Стратегии устойчивого развития, – отметил в приветственном слове, заместитель председатель Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Стратегия устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года подписана 31 декабря 2020 года. Предварительно она была одобрена решением Президиума Могилевского областного Совета депутатов от 23 ноября 2020 года.

Проходящая конференция стала площадкой для презентации проектов, реализованных в сфере социального предпринимательства и корпоративной социальной ответственности, здесь же анализируется накопленный опыт, в том числе для распространения на территории Могилевской и других областей страны. Завершающей частью конференции станет оглашение и награждение победителей областного конкурса лучших практик по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года.

mogilevnews.by