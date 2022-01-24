Могилевский облисполком установил тарифы на ЖКУ

Согласно решению Могилевского облисполкома (на основании Указа Президента РБ 72 от 25.02.11 г.), в 2022 году устанавливаются:

1. Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению:

Водоснабжение (канализация) (тариф):

- субсидируемый государством: 1 куб.м – 1,1927 рубля;

- обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание: 1 куб.м – 1,3499 рубля.

Водоотведение (канализация) (тариф):

- субсидируемый государством тариф: 1 куб.м – 0,9908 рубля;

- обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание: 1 куб.м – 1,0619 рубля.

2. Предельные максимальные тарифы на ЖКУ, предоставляемые населению:

Субсидируемые государством:

- техническое обслуживание: 1 кв.м – 0,1398 рубля;

- капитальный ремонт жилого дома: 1 кв.м – 0,1958 рубля;

- техническое обслуживание лифта: 1 кв.м – 0,0642 рубля.

Обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание:

- техническое обслуживание: 1 кв.м – 0,15 рубля;

- техническое обслуживание лифта: 1 кв.м – 0,0729 рубля.

А также предельный максимальный тариф на услугу по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, в размере 0,5055 рубля (без НДС) за 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц.

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