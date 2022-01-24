Могилевский облисполком установил тарифы на ЖКУ

Согласно решению Могилевского облисполкома (на основании Указа Президента РБ 72 от 25.02.11 г.), в 2022 году устанавливаются:
1. Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению:
Водоснабжение (канализация) (тариф):
- субсидируемый государством: 1 куб.м – 1,1927 рубля;
- обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание: 1 куб.м – 1,3499 рубля.
Водоотведение (канализация) (тариф):
- субсидируемый государством тариф: 1 куб.м – 0,9908 рубля;
- обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание: 1 куб.м – 1,0619 рубля.
2. Предельные максимальные тарифы на ЖКУ, предоставляемые населению:
Субсидируемые государством:
- техническое обслуживание: 1 кв.м – 0,1398 рубля;
- капитальный ремонт жилого дома: 1 кв.м – 0,1958 рубля;
- техническое обслуживание лифта: 1 кв.м – 0,0642 рубля.
Обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание:
- техническое обслуживание: 1 кв.м – 0,15 рубля;
- техническое обслуживание лифта: 1 кв.м – 0,0729 рубля.
А также предельный максимальный тариф на услугу по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, в размере 0,5055 рубля (без НДС) за 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц.
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