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«Могилевский мясокомбинат» изготовит вареную колбасу рекордной длины к областным «Дажынкам»

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«Могилевский мясокомбинат» изготовит вареную колбасу рекордной длины к областным «Дажынкам»

ОАО «Могилевский мясокомбинат» изготовит вареную колбасу рекордной длины к областным «Дажынкам», сообщает со ссылкой на главного эксперта книги рекордов Беларуси Кирилла Шимко.

Как уточняется, в рамках областного торжества аграрной сферы «Дажынкі-2022» местный производитель решился на рекордное достижение. На предприятии изготовят вареную колбасу более 50 м в длину.

По словам Кирилла Шимко, ранее в Беларуси популярный продукт в таких размерах не производили. «Данное достижение будет зафиксировано в национальном реестре белорусских рекордов. По результату достижения главным экспертом книги рекордов Беларуси в торжественной обстановке на празднике «Дажынкі-2022» будет выдан соответствующий сертификат», - пояснил он.

Предусмотрена также вкусная часть программы - дегустация продукции могилевского мясокомбината. Хватит гостям праздника и зрелищ - планируется демонстративное приготовление блюд белорусской национальной кухни.

Праздник состоится в Славгороде 15 октября.

БЕЛТА

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