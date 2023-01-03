Могилевский игроман набрал у знакомых около 11 тысяч рублей якобы открытия общего бизнеса

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева с заявлениями обратилось сразу несколько местных жителей, обманутых одним и тем же приятелем. Он взял у них около 11 тысяч рублей в общей сложности, но ни с кем не рассчитался. Об этом рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова.

Сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики выяснили, что чужие наличные забрал 37-летний не работающий могилевчанин, ранее судимый за мошенничество. Оказалось, разным людям он предлагал начать совместный бизнес, требуя у них задаток на развитие «дела». Одному предложил выращивать овощные культуры, другой знакомой – продавать цветы, третьему – открыть свой магазин. Доверчивые приятели не подозревали, что деньги «бизнесмену» нужны для азартной игры в автоматах. Предпринимательством он заниматься не планировал, как и рассчитываться с долгами. После он убеждал каждого приятеля, что очень занят, а затем и вовсе переставал отвечать на звонки.

Следователи возбудили в отношении «бизнесмена» уголовное дело.