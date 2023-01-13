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Могилевские таможенники пресекли факт незаконного ввоза партии лососевой икры для последующей реализации на территории Беларуси

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Могилевские таможенники пресекли факт незаконного ввоза партии лососевой икры для последующей реализации на территории Беларуси

Могилевские таможенники выявили факт незаконной транспортировки лососевой икры стоимостью порядка 10 тыс. рублей. Реализовывать продукцию планировали в городе Могилеве.

При проведении специального мероприятия таможенники остановили движение легкового автомобиля Volkswagen Touareg. В багажном отделении авто находилось 650 жестяных банок зернистой лососевой икры. Однако предусмотренные законодательством товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения данной продукции, у водителя отсутствовали.

По данному факту Могилевской таможней проведена проверка, материалы которой направлены в ИМНС по Могилевской области. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности в отношении физического лица начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до ста базовых величин с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

 

По материалам Могилевской таможни

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