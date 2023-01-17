Могилевские следователи раскрыли подробности дела о незаконной перевозке психотропов. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, в июле 2022 года 42-летний житель Гомеля находился в поиске высокооплачиваемой работы. Мужчина хотел заработать хорошие деньги, чтобы открыть собственный бизнес.

С середины 2021 года он употреблял психотропные вещества, которые приобретал в интернете. Периодически в мессенджере ему приходили сообщения с предложением о работе в качестве наркокурьера. "После решения открыть собственный бизнес он ответил на одно из предложений о работе. Завязалась переписка и уже спустя непродолжительное время он начал работать в качестве закладчика психотропов. За выполненное задание мужчина получал оплату", - рассказала Татьяна Старосотникова.

Заниматься этой деятельностью гомельчанин долго не планировал. Однажды куратор предложил ему привезти партию психотропных веществ из России в Беларусь. Мужчина периодически выезжал в Россию по личным делам, поэтому согласился. Тем более что за перевозку ему пообещали $1,5 тыс.

Во время предварительного расследования было установлено, что в сентябре прошлого года мужчина привез на своем личном автомобиле психотропы из Брянска, которые поместил в тайник в лесном массиве Минского района.

Через какое-то время гомельчанин получил новый заказ на перевозку крупной партии наркотического средства. Гомельчанин забрал наркотики с территории Брянской области и на своем авто перевез в Мстиславль, где был задержан сотрудниками милиции. Во время осмотра автомобиля в нем были обнаружены и изъяты запрещенные вещества общей массой более 3 кг. Согласно заключениям экспертов, мужчина перевозил особо опасные психотропы альфа-PVP и мефедрон.

На допросе мужчина пояснил, что был осведомлен о преступной деятельности группы, но хотел заработать.

В ходе расследования уголовного дела следователем допрошен обвиняемый, проведены осмотры и обыски. Изъят мобильный телефон фигуранта, из которого извлечена и проанализирована имеющаяся информация. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз.

Действия фигуранта квалифицированы по статьям "Незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы" и "Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере в составе организованной группы" УК РБ. Мужчина заключен под стражу.