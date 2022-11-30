Могилевские эксперты установили причину пожара в грузовом автомобиле под Бобруйском

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установили причину пожара в грузовом автомобиле «Scania R440», произошедшем в Бобруйском районе в середине октября.

Автомобиль принадлежит частной организации, занимающейся грузоперевозками. В тот день водитель поставил транспортное средство на стоянку, чтобы отдохнуть, а сам отправился на автозаправочную станцию. Возвращаясь, обнаружил возгорание в автомобиле, однако самостоятельно справиться с огнем не смог и сообщил о происшествии в МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.

С целью установления причины пожара организация-владелец транспортного средства обратилась с заявлением в управление ГКСЭ по Могилевской области.

В ходе пожарно-технической экспертизы установлено, что термические повреждения отобразились только в передней части автомобиля, а именно в кабине.

Согласно выводам эксперта, очаг пожара расположен в зоне, включающей в себя переднюю левую половину внутреннего пространства кабины и левый передний угол кабины.

В ходе экспертизы рассмотрены различные версии возникновения пожара, проведены инструментальные исследования фрагментов электрических проводников, и по результатам анализа полученных данных эксперты пришли к выводу, что непосредственной причиной пожара явилось тепловое проявление аварийного режима работы электрического оборудования, которым явилось короткое замыкание участка электрической сети.

Заключение экспертов способствует разрешению спорных вопросов, связанных с выплатой страховых платежей для возмещения ущерба, причиненного пожаром, а также принятию законных решений в рамках гражданского судопроизводства. При необходимости установления причины пожара в частном порядке необходимо обращаться в подразделения Государственного комитета судебных экспертиз.