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Экономика

Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет 615 миллионов белорусских рублей

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Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет 615 миллионов белорусских рублей

Таможенные органы вносят существенный вклад в развитие и стабильное функционирование экономики страны и обеспечивают внешнеэкономическую безопасность. В Могилевской  таможне продолжается реализация деятельности, направленной на наполнение государственного бюджета, ускорение товарооборота, внедрение современных электронных технологий, стимулирование соблюдения таможенных правил и более эффективное использование таможенных ресурсов.

За девять месяцев текущего года Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет 615 миллионов белорусских рублей, что составляет 103% от поступлений аналогичного периода 2021 года.

Могилевская таможня и в дальнейшем продолжит работу по формированию доходной части республиканского бюджета, созданию благоприятных условий субъектам хозяйствования и физическим лицам, внедрению новых технологий, направленных на ускорение прохождения товаров через границу ЕАЭС, пресечению административных правонарушений и преступлений.

По материалам Могилевской таможни                                  

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