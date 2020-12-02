Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет 328 млн бел.рублей

За 11 месяцев 2020 года Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет 328 миллионов белорусских рублей.

Увеличение данного показателя на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, связано с участием Могилевской таможни в проекте по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования на республиканском уровне.

Напомним, что суть пилотного проекта заключается в том, что декларация на товары, направленная декларантом или таможенным представителем в пункт таможенного оформления одной таможни, может быть зарегистрирована и принята к рассмотрению в пункте таможенного оформления другой таможни.

Такая организация работы позволяет равномерно распределять декларации на товары между пунктами таможенного оформления, что позволяет значительно сократить сроки выпуска товаров.