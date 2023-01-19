Могилевская область отметила 85-летие

Торжественное чествование представителей различных сфер деятельности, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие области, состоялось во Дворце культуры области, в рамках торжественного мероприятия, посвященного 85-летию со дня основания Могилевской области. Об этом пишет \.

С юбилейной датой поздравил всех жителей региона глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко. Он зачитал приветственный адрес Главы государства и вручил его губернатору области Анатолию Исаченко.

– Юбилей Могилевской области – определенная веха и исторический отрезок в развитии региона, который сегодня представляет собой крупный промышленный и сельскохозяйственный центр, – отметил в своем выступлении Игорь Сергеенко. – Заслуги области перед страной отмечены высокими государственными наградами: в 1967 году присвоен Орден Ленина, несколько позже города Бобруйск и Могилев награждены орденами за вклад в развитие страны. Кроме того, Приднепровский край славится людьми, которые создавали этот потенциал: защищали регион в годы военного лихолетья, восстанавливали страну после войны, а сегодня принимают активное участие в развитии своей малой родины.

Игорь Сергеенко вручил Почетные грамоты Администрации Президента Республики Беларусь двум представителям Приднепровского края. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Могилевской области высокой награды удостоены первый проректор Белорусско-Российского университета Юрий Машин и учитель начальных классов СШ №45 Наталья Езерская. Благодарности главы Администрации Президента Республики Беларусь удостоены врач ультразвуковой диагностики Могилевской областной клинической больницы Олег Ананенко и заведующий отделом информационного агентства «Могилевские ведомости» Виктор Кубека.

С 85-летием Могилевщины участников торжественного собрания поздравил председатель облисполкома Анатолий Исаченко. Анатолий Михайлович отметил, что в зале собрались все те, кто своим трудом внес достойный вклад и заложил прочный фундамент в развитие региона, и своей ежедневной работой стремится эффективно решать поставленные задачи.

Говоря об исторических событиях, глава региона подчеркнул, что время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные даты. Но есть события, над которыми оно не властно, которые навсегда остаются в народной памяти.

По мнению Анатолия Исаченко, в истории Могилевской области немало страниц, которые можно по праву назвать золотыми, а все успехи и достижения Приднепровского края – результат труда разных поколений.

Анатолий Исаченко убежден, что инициатива, личная ответственность, целеустремленность и впредь будут помогать нам добиваться новых побед на благо родного региона и нашей Беларуси.

В рамках празднования юбилея области дипломами областного исполнительного комитета были награждены 15 представителей разных сфер,народного хозяйства, которым по итогам работы за 2022 год присвоено Почетное звание «Человек года Могилевщины».

Заключительным аккордом торжественного собрания стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами области. В финале на сцену вышли все участники концерта, чтобы поставить яркую и запоминающуюся точку в праздновании красивой даты. С юбилеем, Могилевщина!