Могилевская область 24 февраля примет эстафету республиканского проекта «Выбираем студотряд»

Могилевская область принимает 24 февраля эстафету республиканского промопроекта "Выбираем студотряд". Об этом сообщили в областном комитете БРСМ.

Промопроект продлится с февраля по июнь в штабах трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования, а также в территориальных штабах студенческих отрядов. Потенциальные участники студотрядовского движения могут заранее забронировать место в отряде, отметить в своей заявке, чем бы они хотели заниматься и на какую заработную плату рассчитывают.

В Могилеве акция начнется 24 февраля в 11.00 в кинотеатре "Родина". В фойе учреждения будет организована интерактивная площадка, где каждый желающий познакомится с деятельностью студотрядовского движения. Также здесь будет работать выставка "Труд-Крут", фотозоны, пройдут трансляции видеороликов. Аналогичное мероприятие состоится в средней школе №1 Белыничей им.Н.И.Пашковского. Здесь не только покажут промопродукцию молодежной инициативы, но и расскажут о работе студотрядов по направлениям деятельности.

В этот же день в бобруйском медколледже состоится диалоговая площадка "Третий трудовой". Спикерами выступят представители Бобруйского горисполкома и горкома БРСМ, бойцы студотрядов прошлых лет и участники проекта "Зимний маршрут".