Могилевская лжецелительница выманила у 44 человек более Br70 тыс

Могилевская лжецелительница выманила более Br70 тыс. у 44 человек, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела следователям удалось изобличить 32-летнюю жительницу Могилева, которая с января 2020-го по август 2021 года под предлогом благотворительности вводила в заблуждение людей и выманивала у них деньги.

По данным следствия, женщина рассказала верующему знакомому, что может общаться со святыми и имеет сверхспособности, которые помогают ей исцелять больных и решать проблемы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Она знала, что мужчина занимается благотворительностью, поэтому убеждала его, что будет помогать нуждающимся. Вырученные за свои "услуги" деньги женщина получала сама либо через ни о чем не подозревающего знакомого, который был убежден, что средства пойдут на благие цели. На самом же деле лжецелительница тратила их на личные нужды или на азартные игры.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 44 человека, проживающие в разных регионах страны. Общая сумма ущерба превысила Br70 тыс.

Действия могилевчанки квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Женщина ранее не судима, нигде не работает, воспитывает четырех малолетних детей. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде домашнего ареста.