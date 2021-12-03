Могилевщина лидирует по темпам вакцинации против COVID-19 среди областей страны

По состоянию на 3 декабря в Могилевской области привито более 450 тысяч человек (около 46% от населения региона первым компонентом, порядка 37% - закончили курс вакцинации).

- На сегодня это лучший показатель по республике в разрезе областей, - отметил заведующий отделом эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ Максим Сакович. - Уже начата и активно проводится так называемая бустерная вакцинация или ревакцинация групп риска.

По словам Максима Саковича, уже можно делать и некоторые выводы об эффективности вакцинации. Так, COVID-19 «настиг» лишь чуть более 1,5% от общего количества привитых. В структуре заболевших привитые против COVID-19 лица составляют не более 3%.

Юлиана Щуплецова, mogilevnews.by