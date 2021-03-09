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«Могилевдрев» и «ФанДОК» войдут в состав нового деревообрабатывающего холдинга

mogilevnews 181 0

«Могилевдрев» и «ФанДОК» войдут в состав нового деревообрабатывающего холдинга

В Беларуси появится новый деревообрабатывающий холдинг. Он будет образован в соответствии с президентским указом №78 «О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга».

В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Ивацевичдрев». Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревоперерабатывающими предприятиями. Правительству страны совместно с облисполкомами поручено разработать эффективную стратегию развития вновь созданного деревообрабатывающего холдинга.

Напомним, 5 лет назад в управление Банку развития были переданы 9 деревообрабатывающих предприятий, среди которых «Могилевдрев» и бобруйский «ФанДОК».

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