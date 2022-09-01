Могилевчанки после общения с лжесотрудником банка лишились почти Br45 тыс. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 21 июня 70-летней женщине через мессенджер позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что по карт-счету могилевчанки наблюдается подозрительная активность. Для того чтобы обезопасить расчетный счет, лжесотрудник предложил загрузить на мобильный телефон приложение AnyDesk, однако пожилая женщина не смогла самостоятельно установить программу на телефон и передала трубку своей дочери. "После установки приложения на телефон матери "специалист" предложил 42-летней женщине поставить "защиту" и на ее мобильный, что жительница Могилева и сделала", - отметила Татьяна Старосотникова.

Через некоторое время с банковских счетов женщин были списаны денежные средства. Однако звонивший якобы сотрудник банка сказал им, что деньги будут переведены на резервный счет, а через день их вернут обратно. Спустя сутки женщины обратились в отделения обслуживающих банков с просьбой проверить денежные средства на счетах, рассказав о сложившейся ситуации. Сотрудники банка сообщили, что денег нет и посоветовали незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Всего потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти Br45 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере" УК РБ.

Следователи выяснили, что денежные средства пенсионерки и ее дочери перечислены на неустановленные счета, которые были открыты в иностранных банках. Следователями допрошены потерпевшие, проведены осмотры мобильных телефонов и направлены запросы в банковские учреждения.

Следственный комитет еще раз напоминает о том, что сотрудники банков не звонят клиентам в мессенджерах.