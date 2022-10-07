Могилевчанки на паспорт подруги пытались оформить кредит в 5000 рублей

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, в милицию обратился представитель одного из банков города, который сообщил, что неизвестные девушки пытались оформить кредит по чужим документам.

- Сыщики выяснили, что на днях 21-летняя могилевчанка забыла свой паспорт в гостях, чем и воспользовались ее подруги. Две 19-летние девушки с ее документом пришли в один из магазинов города по продаже бытовой техники. Они хотели приобрести там ноутбук в кредит, показав сотрудникам банка, работающих на месте, чужой паспорт.

- Оформляя необходимые для заключения сделки документы, девушки стали путаться в ответах на задаваемые специалистом вопросы, указывая неверные данные. Это и насторожило персонал организации: они обратились в правоохранительные органы за помощью, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by