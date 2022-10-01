Могилевчанка забрала карту пенсионера и расплачивалась ею в магазинах

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, в милицию с заявлением обратился 71-летний местный житель, который рассказал, что с его банковской карты неизвестный похитил около 200 белорусских рублей.

- Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступностью выяснили, что чужую карту забрала 41-летняя могилевчанка, с которой мужчина познакомился на днях и распивал спиртное. Ранее судимая, в том числе и за совершение нескольких краж, женщина вызвалась проводить нового знакомого до дома, а предложила сходить для него в магазин за продуктами. Однако в итоге на протяжении нескольких дней она тратила чужие деньги на выпивку, а после отдала карточку знакомому, не сказав ни слова о том, что расплачивалась его деньгами, - рассказала Елена Симонова.

В отношении могилевчанки следователями возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by