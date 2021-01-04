Могилевчанка стала жертвой обмана в интернете

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратилась 20-летняя могилевчанка, которая рассказала, что была обманута незнакомцем в интернете. Неизвестный завладел деньгами девушки на общую сумму в 450 белорусских рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили, что девушка была обманута 24-летним нигде не работающим, ранее уже неоднократно судимым за мошенничество жителем города Светлогорска. Оказалось, что молодой человек разместил на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона, а когда на него откликнулась заинтересованная покупательница, парень предложил ей выслать гаджет, если перед этим девушка отдаст за него деньги. Могилевчанка согласилась и перевела требуемую сумму, однако в ответ ничего не получила, более того, продавец заблокировал ее во всех социальных сетях и перестал отвечать на звонки. Осознав, что была обманута, девушка обратилась к правоохранителям за помощью.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева напоминают гражданам, проживающим на территории Ленинского района и не только: будьте внимательны и осторожны к посторонним людям, предлагающим вам свои услуги или сомнительные сделки.

Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными;

Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук отдайте деньги;

Не доверяйте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар;

Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только «на словах» и не закреплены документально.

Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия.

Официальный представитель

Ленинского РОВД г. Могилева

Елена Симонова