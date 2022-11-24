Могилевчанка поверила кибермошенникам и потеряла более Br2,2 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию поступило заявление от 60-летней могилевчанки, школьной учительницы. Женщина рассказала, что лишилась более Br2,2 тыс. В мессенджере ей позвонил неизвестный и представился милиционером. Он сообщил, что с ней свяжется сотрудник банка по поводу попытки кражи денег с ее счета. Для убедительности он отправил ей фото служебного удостоверения.

Спустя некоторое время в мессенджере с ней связался якобы начальник службы безопасности банка и попросил установить специальную программу, а после зайти в свой интернет-банкинг, чтобы остановить мошенников. Могилевчанка выполнила все инструкции, в том числе сообщала звонившему все пароли, которые приходили ей в sms.

В какой-то момент женщина получила уведомление о переводе денег с одной карты на другую, однако "сотрудник банка" ее заверил, что таким образом они изымают деньги у злоумышленников. Вскоре после произошедшего с потерпевшей перестали выходить на связь.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

В УВД в очередной раз напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банковских учреждений никогда не звонят при помощи мессенджеров, а также не отправляют в сообщениях свои служебные удостоверения. Необходимо быть бдительными и осторожными.