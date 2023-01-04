Могилевчанка год ездила на такси за чужой счет

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД г. Могилева с заявлением обратилась 34-летняя могилевчанка, которая рассказала, что у нее с банковской карты было похищено около 500 белорусских рублей. Женщина редко пользовалась конкретно этим платежным средством, поэтому не сразу обнаружила, что неизвестный почти на протяжении года снимал с ее карты небольшие денежные суммы.

Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступностью Ленинского РУВД г. Могилева выяснили, что чужие деньги тратила 18-летняя ранее не судимая могилевчанка. Оказалось, что девушка приобрела себе в пользование мобильный телефон заявительницы, на который была привязана банковская карта.

Бывшая владелица забыла ее отвязать от проданного устройства, чем и воспользовалась местная жительница. На протяжении года она ездила на такси за чужой счет, оплачивая поездки мобильным приложением.

В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело.

Напоминаем: необходимо безопасно использовать банковские платежные средства, в частности, хранить свою карту в безопасном месте и не передавать ее третьим лицам. Никогда не сообщайте персональный идентификационный номер (пин-код) третьим людям и не храните его вместе с карточкой. Подключите услугу SMS-информирования, которая позволит контролировать состояние счета в режиме реального времени.

Официальный представитель

Ленинского РУВД г. Могилева

Елена Симонова