Могилевчанин заказал несуществующую мебель и лишился почти Br1,5 тыс

Могилевчанин хотел купить мебель через интернет, но в итоге лишился денег. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 30-летний могилевчанин, который оплатил заказ в интернете, однако покупки так и не дождался. Он лишился Br1,45 тыс. Оперативники выяснили, что деньгами завладел 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который разместил в сети объявление о продаже несуществующей мебели. Когда покупатель заинтересовался этим предложением, могилевчанин предложил совершить сделку.

Продавец обещал после денежного перевода в течение нескольких часов привезти мебель на любой адрес. После того, как злоумышленник получил желаемую сумму, удалил объявление из интернета и перестал выходить на связь. Могилевчанин понял, что был обманут и обратился за помощью в милицию.

Похищенные деньги фигурант сразу же потратил на личные нужды. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.