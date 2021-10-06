Могилевчанин выращивал в квартире коноплю и хранил галлюциногенные грибы

УВД Могилевского облисполкома сообщает, что в конце сентября в Могилеве сотрудниками по наркоконтролю задержан нигде не работающий 30-летний местный житель.

В своей квартире мужчина оборудовал помещение, предназначенное для выращивания конопли.

Дома у злоумышленника было обнаружено 2 горшка с кустами наркосодержащих растений.

Также были найдены семена конопли. На месте были осветительные приборы и прочее оборудование, которое мужчина использовал в своей мини-лаборатории.

На кухне, хранилась марихуана, готовая к употреблению. Там же оперативниками была найдена стеклянная банка с галюциногенными грибами, содержащими псилоцин, общим весом 8,72 г.

Задержанный пояснил, что выращивал коноплю и собирал грибы для собственных нужд.

"Несмотря на это заявление от предусмотренной законом ответственности он не уйдет", - подчеркнули в УВД.

Возбуждено уголовное дело.