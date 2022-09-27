Могилевчанин унес из дома друга кошелек — там было почти 3000 рублей
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Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, 45-летний мужчина обратился в милицию и рассказал, что из его дома пропал кошелек с деньгами. Внутри портмоне лежали белорусские и российские деньги на общую сумму 2750 белорусских рублей.
- Чужое имущество с наличными забрал 39-летний нигде не работающий приятель заявителя, ранее уже неоднократно судимый местный житель, - рассказала Елена Симонова. - Он пришел в квартиру к заявителю, где друзья вместе распивали спиртные напитки. Спустя какое-то время гость незаметно забрал лежащий в открытом доступе кошелек с деньгами и ушел.
Похищенное частично изъято, следователями возбуждено уголовное дело.
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