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Могилевчанин унес чужой телефон стоимостью около 1000 рублей

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Могилевчанин унес чужой телефон стоимостью около 1000 рублей

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, в милицию с заявлением обратился 18-летний житель Могилевской области, который рассказал, что у него был похищен оставленный без присмотра мобильный телефон стоимостью около 1000 белорусских рублей.

- Сыщики выяснили, что гаджет забрал 17-летний ранее не судимый парень. Владелец мобильного устройства, сидя на скамейке у подъезда дома и беседуя с приятелем, положил телефон с собой рядом. После они ушли, оставив гаджет без присмотра, а хозяин средства связи вспомнил о нем только в общественном транспорте, спустя две остановки от места, где забыл свое имущество. Молодой человек вызвал такси и вернулся назад, но телефона на скамейке уже не было, - рассказала Елена Симонова.

Гаджет забрал проходящий мимо парень. Он достал сим-карту из мобильного устройства, выбросил ее, а телефон унес с собой.

 

mogilevnews.by

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