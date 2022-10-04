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Происшествия

Могилевчанин украл у нового знакомого более 750 рублей

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Могилевчанин украл у нового знакомого более 750 рублей

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, в милицию с заявлением обратился 46-летний могилевчанин, который рассказал, что у него с ранее похищенной банковской карты пропало более 750 белорусских рублей. Инцидент произошел после встречи с незнакомым мужчиной.

- Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступностью выяснили, что мужчины познакомились возле одного из многоквартирных домов по улице Каштановой. После просьбы незнакомца приобрести выпивку, мужчины вместе направились в продуктовый магазин, где владелец банковской карты приобрел спиртное. Затем местный житель пригласил нового знакомого к себе домой, где после уснул, - рассказали в ведомстве.

Утром хозяин квартиры обнаружил, что вместе с гостем пропала и банковская карточка заявителя. Он снял с нее наличность и потратил чужие деньги наличные нужды. Момент попал на видео.

Возбуждено уголовное дело.

 

mogilevnews.by

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