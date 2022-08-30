Могилевчанин украл телевизор из съемной квартиры

У 27-летнего жителя Могилева из квартиры, расположенной на улице Кулешова, был похищен телевизор стоимостью около 1000 рублей.

Как сообщили в Ленинском РУВД г. Могилева, правоохранители выяснили, что чужую технику с собой унес 26-летний нигде не работающий могилевчанин.

- Некоторое время назад парень попросил пожить у приятеля в квартире. Несколько месяцев могилевчанин исправно вносил плату и не причинял никаких неудобств. Однако после стал частенько задерживать оплату, объясняя это отсутствием работы и, как следствие, финансовыми трудностями. Когда молодой человек наконец съехал, а хозяин квартиры посетил ее, чтобы проверить состояние имущества и навести там порядок, то обнаружил, что телевизора нет, - отметили в ведомстве.

Оказалось, что квартиросъемщику срочно нужны были деньги на личные нужды. Он унес чужой телевизор и продал его. Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by