Могилевчанин снял с карты знакомого около 500 рублей
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Могилевчанин взял карточку знакомого и без спроса снял с нее около 500 рублей.
Как сообщили в УВД облисполкома, в милицию с заявлением обратился 45-летний инженер одной из организаций города. Мужчина рассказал, что с его банковской карты было похищено около 500 рублей.
- Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности выяснили, что деньги себе перевел 18-летний нигде не работающий знакомый заявителя, - рассказали в ведомстве. - Изначально он попросил у мужчины карточку, чтобы с ее помощью оплатить небольшой долг, однако после, не спросив разрешения, перевел на свою карту куда больше денежных средств, чем мужчины договорились между собой.
В отношении могилевчанина следователями возбуждено уголовное дело.
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