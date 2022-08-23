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Могилевчанин расплачивался в игровом клубе чужой банковской картой

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Могилевчанин расплачивался в игровом клубе чужой банковской картой

В милицию с заявлением обратился 30-летний могилевчанин, который рассказал, что у него с ранее похищенной банковской карты было снято около 150 рублей.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД г. Могилева Елена Симонова, инцидент произошел в одном из баров города, где у отдыхающего мужчины украли кошелек с наличностью и банковскими картами.

- Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью выяснили, что карту забрал 24-летний нигде не работающий житель областного центра. После кражи парень стал расплачиваться чужим банковским средством в игровом клубе, а также покупал разную продукцию. Проведя ночь в увеселительном заведении и тратя чужие деньги, он ушел только под утро. Карточку, на которой закончились деньги, парень за ненадобностью выбросил, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by

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