Могилевчанин пришел устраиваться на работу и совершил кражу
17 0
Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, 28-летний нигде не работающий могилевчанин пришел в помещение предприятия, чтобы устроиться на работу.
- Пока он ожидал приглашения войти, обратил внимание на стоящую без присмотра сумку с инструментами стоимостью около 200 белорусских рублей. Передумав устраиваться на службу, мужчина незаметно забрал чужую вещь и ушел из организации. Имущество он перепродал, деньги потратил на личные нужды, - рассказала Елена Симонова.
Возбуждено уголовное дело.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Могилевчанки на паспорт подруги пытались оформить кредит в 5000 рублей
-
Могилевчанин пришел устраиваться на работу и совершил кражу
-
Бобруйчанка получила ожоги при распылении лака около газовой плиты
-
Более Br1,8 тыс. взыскано с жителя Глуска, который жег траву на участке и огонь перекинулся на складские помещения сельхозпредприятия
-
Бобруйчане сообщили о дыме из подвала