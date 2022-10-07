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Происшествия

Могилевчанин пришел устраиваться на работу и совершил кражу

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Могилевчанин пришел устраиваться на работу и совершил кражу

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, 28-летний нигде не работающий могилевчанин пришел в помещение предприятия, чтобы устроиться на работу.

- Пока он ожидал приглашения войти, обратил внимание на стоящую без присмотра сумку с инструментами стоимостью около 200 белорусских рублей. Передумав устраиваться на службу, мужчина незаметно забрал чужую вещь и ушел из организации. Имущество он перепродал, деньги потратил на личные нужды, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

 

mogilevnews.by

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