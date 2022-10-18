Могилевчанин обманул жителя Витебска в Интернете

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, 27-летний житель Витебска. Мужчина рассказал, что был обманут в сети Интернет, на одном из сайтов с объявлениями.

- Сыщики выяснили, что чужими деньгами завладел 21-летний нигде не работающий могилевчанин, который и разместил в сети объявление о продаже своего мобильного гаджета. Когда на предложение нашелся желающий, парень убедил его в необходимости покупки, а после попросил внести предоплату в размере 200 рублей, - рассказала Елена Симонова.

Могилевчанин получил желаемые деньги, а после удалил объявление и заблокировал номер пытавшегося связаться с ним молодого человека. Деньги потратил на личные нужды, не планируя высылать телефон.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by