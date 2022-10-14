Могилевчанин облил кафе автомобильной жидкостью — его раздражал шум и посетители

В милицию Могилева с заявлением обратился представитель одного из кафе города, который рассказал, что неизвестный повредил имущество предприятия: неустановленным веществом облил фасад, столы и стулья кафе на берегу реки, в зоне отдыха.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, причиненный ущерб был оценен в сумму около 4200 белорусских рублей.

- Чужое имущество испортил 54-летний могилевчанин, который живет в частном доме неподалеку от городского кафе. Удалось узнать, что местного жителя раздражал шум и многочисленные посетители кафе, о чем он не раз говорил персоналу заведения. Громкая музыка и шумные застолья злили мужчину, который в одну из ночей дождался, когда все гости и сотрудники покинут заведение, а после облил кафе и его предметы мебели автомобильной жидкостью, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by