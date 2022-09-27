Могилевчанин нашел на улице банковскую карту и отдал дочкам-школьницам
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Пенсионер потерял банковскую карту и лишился около 400 рублей.
Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, сотрудники отдела по противодействию киберпреступности выяснили, что чужую карту на улице нашел 42-летний нигде не работающий могилевчанин.
- Он принес платежное средство к себе домой и отдал своим дочкам. Школьницы потратили с нее деньги на свое усмотрение, не подозревая, что это чужая банковская карта, - рассказала Елена Симонова.
Возбуждено уголовное дело.
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