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Происшествия

Могилевчанин нашел на улице банковскую карту и отдал дочкам-школьницам

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Могилевчанин нашел на улице банковскую карту и отдал дочкам-школьницам

Пенсионер потерял банковскую карту и лишился около 400 рублей.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, сотрудники отдела по противодействию киберпреступности выяснили, что чужую карту на улице нашел 42-летний нигде не работающий могилевчанин.

- Он принес платежное средство к себе домой и отдал своим дочкам. Школьницы потратили с нее деньги на свое усмотрение, не подозревая, что это чужая банковская карта, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

 

mogilevnews.by

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