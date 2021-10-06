Могилевчанин чужой банковской картой оплачивал свои покупки

В милицию с заявлением обратился 21-летний могилевчанин, который рассказал, что у него с утерянной банковской карты пропали более 300 белорусских рублей. Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова, кто-то снимал деньги с различных терминалов областного центра. Об этом сообщает Mogilevnews.

- Выяснилось, что карту забрал 45-летний нигде не работающий мужчина, - отметила Елена Симонова. - Он нашел ее забытой возле одного из банкоматов и вместо того, чтобы искать владельца или вернуть в ближайший банк, забрал себе. После уже чужой карточкой мужчина рассчитывался в различных магазинах города за приобретенные товары: алкоголь, продукты питания, подарки детям.

Возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.