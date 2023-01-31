«Могилевавтодор» интенсивно проводит работы по ликвидации ямочности на республиканских автомагистралях

Министерство транспорта и коммуникаций провело совещание с заместителями руководителей областных автодоров, отвечающих за содержание автодорог, руководством и начальниками областных отделов управления технического надзора РУП «Белдорцентр» —организации, осуществляющей технический надзор за работами по ликвидации ямочности на республиканских дорогах.

По работе РУП «Могилевавтодор» замечаний не было. ДЭУ предприятия работают ответственно и напряженно: с 1 января 2023 года выполнено 4352 м. кв. ямочного ремонта (226% объема работ соответствующего периода прошлого года).

Дорожные бригады, сообщили в «Могилевавтодоре», на республиканские автодороги Могилевской области выходят ежедневно. К примеру, только за 26 января выполнено 457 м кв. ямочного ремонта.

Интенсивно работают производства, обеспечивающие бригады материалами для ремонта. В ДЭУ № 74 города Белыничи запущен второй в этом сезоне цикл выпуска холодных органоминеральных смесей. Первая партия смесей была выпущена в октябре 2022 года в объеме 900 тонн. Разделение на партии и распределение их подготовки во времени делается для более качественного выполнения работ «свежими» смесями, отметили на предприятии.

mogilevnews